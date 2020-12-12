Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaşı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi ile birlikte 31 Temmuz gecesi Çeşme'deki bir eğlence mekanına gitti. İddiaya göre, güvenlik görevlileriyle yaşanan tartışma sırasında Kyryliuk ile beraberindekiler Dadaş A., Ferit Y. ve Özkan Z. ile Güvenlik Müdürü Kadir K., tarafından darbedildi.

"BANA VURUP YERE DÜŞÜRDÜLER"

Olayın ardından sosyal medya hesabından yüzünün kanlı fotoğrafını paylaşan Kyryliuk, Baran Güneş ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Konu hakkında açıklama yapan model "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

GÖREVLİLERİN ÖZÜRLERİNİ KABUL ETTİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suçun şikayete bağlı suç kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. 4 şüphelinin özür dilemesi üzerine Ukraynalı model ve arkadaşları, şikayetten vazgeçti. Dosya kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı