Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti
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Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti

12.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:46

İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence mekanında güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk, şüphelilerin özür dilemesi üzerine şikayetinden vazgeçti.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve arkadaşı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi ile birlikte 31 Temmuz gecesi Çeşme'deki bir eğlence mekanına gitti. İddiaya göre, güvenlik görevlileriyle yaşanan tartışma sırasında Kyryliuk ile beraberindekiler Dadaş A., Ferit Y. ve Özkan Z. ile Güvenlik Müdürü Kadir K., tarafından darbedildi.

"BANA VURUP YERE DÜŞÜRDÜLER"

Olayın ardından sosyal medya hesabından yüzünün kanlı fotoğrafını paylaşan Kyryliuk, Baran Güneş ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Konu hakkında açıklama yapan model "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti

GÖREVLİLERİN ÖZÜRLERİNİ KABUL ETTİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suçun şikayete bağlı suç kapsamında olması nedeniyle dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. 4 şüphelinin özür dilemesi üzerine Ukraynalı model ve arkadaşları, şikayetten vazgeçti. Dosya kapatıldı.

Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model, özrü kabul etti
Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti
Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti
Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti
Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti
Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
YAVIIIGGGHHHH: Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş. O büroda kimbilir ne mimikler ne ses tonları ne kelimeler kullanıldı o kadının şikayetinden vazgeçmesi için.. misal "Bak şikayetçi olursan buraya sürekli gelmek zorunda kalacaksın hem suçlu bulunmazlarsa sana karşı geri dava açabilirler" tüm bunları böyle kaşları havada dik bakışlarla söylemişlerdir.
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KOR: Şiddet var diyorsunuz. Şikayet etmiyorsunuz. Onlarda haklı bizim Adalet sistemi çok kötü. Kadın mahkemeye gidecek falan filan. Başka ülkede olsa, şikayetini eder. Kanıt sunulur. Kalan onlar halleder. Bizde tam tersi, yok ifadeye yok şuna buna derken 20 defa çağırıp bıktırıyorlar. Sonra şikayet vazgeçiyorlar çünkü 60 defa daha çağırılıyor :D
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PARAFİN: Özür kabul etmeye zorlanmıştır
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