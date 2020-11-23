Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişi suçüstü yakalandı
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Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişi suçüstü yakalandı

23.11.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:46
Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişi suçüstü yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 121 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, son 1 hafta da yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 121 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Bir eve yapılan operasyonda ise eğlence alanına dönüştürülmesinden dolayı 15 kişiye idari işlem yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 16 ile 22 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 121 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir ev açık eğlence alanına dönüştürülerek, ruhsatsız alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek, içeride bulunan 15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari işlem uygulandı. Denetimler ve operasyon kapsamında 1 iş yerinde oyun oynandığı, alkol ve tütün mamulleri içtikleri tespit edildi. İş yeri içerisinde bulunan 3 kişiye tütün mamulleri tükettiğinden dolayı 561 TL idari para cezası kesildi.

Polis ekipleri, fuhuş olayında 1 şahsa fuhşa teşvik ve aracılık etme suçundan adli işlem uygularken, 2 şahsa ise toplamda bin 580 TL idari para cezası kesildi. Masaj salonlarında gerçekleştirilen kontrollerde ise 1 çalışanın kurs bitirme belgesi olmadığı ve kapanma saatine uymadığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 18 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, 3 şahsa ise maske takmamaktan dolayı toplam 59 bin 400 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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