Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Eğitime Yüzde 100 Destek kampanyası çerçevesinde inşa edilecek 200 öğrenci kapasiteli pansiyon için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eğitime Yüzde 100 Destek kampanyası kapsamında Doğanşehir ilçesinde yüzde 51'lik kısmı hayırsever kimliğiyle Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından yaptırılacak 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun protokolü valilikte imzalandı.

Malatya Valisi Ali Kaban, törende yaptığı konuşmada, hayırsever Vahap Küçük tarafından yüzde 51'lik kısmı yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine teslim edilecek olan pansiyonun yer sıkıntısı yaşayan öğrencilere hizmet vereceğini belirterek, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Konuşmasının ardından Vali Kaban'ın nezaretinde pansiyon yapımına ilişkin protokol Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı tarafından imzalandı.