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Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Vehbi Güleç tarafından Akseki'de 3 derslikli olarak yaptırılan "Vehbi Güleç Anaokulu"nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde eğitimin öneminden bahseden Vali Yazıcı; "Eğitime yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Çünkü çocuklarımızı bu güzel eğitim yuvalarında büyüterek hayata hazırlıyoruz. " dedi.

Vali Ersin Yazıcı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Akseki'de hayırsever Vehbi Güleç tarafından 3 derslikli olarak yaptırılan "Vehbi Güleç Anaokulu"nun açılışını gerçekleştirdi. Törene Vali Yazıcı'nın yanı sıra Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, hayırsever Vehbi Güleç ve eşi katıldı.

Anaokulunun Akseki'ye ve Antalya'ya hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Vali Yazıcı; "Gönlünü eğitime açan hayırsever Vehbi Güleç tarafından yaptırılan 3 derslikli anaokulunun açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Meslek hayatım boyunca notlarım arasında eğitim hep ilk sırada yer aldı. Eğitimle ilgili her yapılan iş beni çok mutlu ediyor. Eğitim bizim için ülkemiz için ülkemizin geleceği için çok önemli. Bu yüzden bu konuya özellikle hassasiyet gösteriyorum. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. " şeklinde konuştu.

Eğitime Vermiş Olduğu Destekten Dolayı Hayırseverimizi Tebrik Ediyorum

Antalya'daki hayırseverlerin özellikle eğitimle ilgili konularda büyük hassasiyet gösterdiklerini aktaran Vali Yazıcı; "Hayırseverimizin yaptığı iş çok anlamlı ve önemli bir iş. Böyle güzel hayırseverlerimiz Antalya'mızda bol miktarda var. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu iş sadece para ile olmuyor. Meslek hayatım boyunca birçok farklı yerde faklı insanlarla tanıştım. Ekonomik durumu iyi olan kişilerden eğitimle ilgili taleplerimiz oldu. Ancak bunları hepsi karşılayamadı. Hayırseverliğin gönül işi olduğuna inanıyorum. Bu işler parayla olmuyor. Parası olan birçok vatandaşımız var. Ama böylesine güzel bir hayır herkese kısmet olmuyor. Gönlü güzel insanlar böyle güzel eserleri toplumumuza hediye ediyor. Allah sayılarınızı arttırsın. Desteğinden ve gönül güzelliğinden dolayı hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. " dedi.

Çocuklarımızı Bu Güzel Yuvalarımızda Büyüterek Hayata Hazırlıyoruz

Hayırseverlerin eğitime katkılarının çok anlamlı olduğunu ifade eden Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Sizlerin eğitime yapmış olduğu bu katkı ayrı bir güzel. Dünyanın en kıymetli en değerli varlıklarımızı bu güzel eğitim yuvalarında büyüterek hayata hazırlıyoruz. Bu hazırlık sürecinde dışarıdan aldığımız sizin gibi hayırseverlerden aldığımız destek de bizleri gerçekten mutlu ediyor. Hayırseverimizin bize hediye ettiği bu güzel eğitim yuvamızdan inşallah buradan ülkesini, milletini seven, insani değerlerle donatılmış, milli manevi değerlere sahip çocuklar yetiştireceğiz. Buradan yetişecek çocuklar başta ülkemiz olmak üzere Antalya'mıza Akseki'mize güzel hizmetler sunacaklarına, bu güzel memleketimize hayırlı evlatlar olacaklarına inancım tamdır. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Vali Yazıcı, hayırsever Vehbi Güleç'e eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Vali Yazıcı, beraberindeki heyet ile birlikte anaokulunu gezerek incelemelerde bulundu.

Akşahap Mahallesi Köy Okulu Restorasyonu Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Akseki programı kapsamında Vali Yazıcı, Antalya Valiliği'nce finanse edilen "Akşahap Mahallesi Köy Okulu Restorasyonu"nun açılış törenine katıldı. Törende Vali Yazıcı'ya HSYK Üyesi Yaşar Şimşek Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş eşlik etti.

Tarihi ve Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

Akşahap Mahallesi Köy Okulu Restorasyonu"nun açılış töreninde konuşan Vali Yazıcı; "Bu fikri ortaya koyan, bu değeri koruyan herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle bir anımı paylaşmak istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Genel Sekreter olarak görev yaparken teknik ekiple bir toplantı gerçekleştirdim. Herkesin fikrini dinledim. Belediye olarak birçok bina yapıyoruz. Toplantıda teknik ekibe bu binalar yapılırken tek bir isteğim olduğunu söyledim. Önünde fotoğraf çektirmek isteyeceğiniz bir bina olmasını istedim. İşte bu bina da o yapılardan biri. Bu binanın önünde fotoğraf çektirilir. Atalarımız büyüklerimiz bu güzel ilim irfan yuvasını yapmışlar. Bize bu tarihi, kültürel değerlerimize sahip çıkmak düşer. Ben yeni geldiğimde inşaat devam ediyordu. Bugün çok şükür tamamlayıp tekrardan ayağa kaldırdık. Bu güzel eseri bölge halkımıza hediye ediyoruz. Bu yapı inşallah sosyal ve kültürel olarak insanlarımıza hizmet edecek. Biz de önünde gururla fotoğraf çektireceğiz. Böylesine güzel bir tarihi binamızı tekrardan Akseki'mize, Antalya'mıza kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyum. Yine bu eser gibi restorasyon çalışmaları devam eden tarihi yerlerimiz mevcut. Böyle tarihi yerlerimize sahip çıkmaya, yapılarımızı ayağa kaldırmaya devam edeceğiz.

Konuşmasının ardından HSYK Üyesi Yaşar Şimşek ve Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan günün anısına Vali Yazıcı'ya plaket takdim etti. Kurdele kesiminin ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet tarihi dokusuna dokunmadan düğmeli evler mimarisinde restore edilen 2 derslikli ilkokulu gezerek incelemelerde bulundu. Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 01 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 02 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 03 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 04 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 05 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 06 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 07 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 08 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 09 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 10 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 11 Eğitime Yapılan Yatırım En Değerli Yatırımdır 12

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