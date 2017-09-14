Trabzon'da uygulanan "Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı Projesi"nde sunum ve ödül töreni, Trabzon Fen Lisesinde yapıldı.



Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünde, okullarda öğretmenlerin eğitim sürecinde uyguladıkları iyi örnekleri paylaşmak amacıyla uygulanan ve bu yıl altıncısı düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Paylaşımı" projesinin sunum ve ödül töreni Trabzon Fen Lisesinde gerçekleştirildi.





Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, burada yaptığı konuşmada, projenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şöyle devam etti:



"Eğitim, insan hayatında vazgeçilmez bir süreçtir. Eğitime en çok ihtiyaç hisseden varlıkların başında insanoğlu gelmektedir. Bu eğitimi en güzel şekilde yapanlar ise istikbalde en güçlü olacak olan milletlerdir. Okullarımızda emek harcayan, ter döken öğretmenler olarak bizlerin kendimize has, güzel örnek ve ilkelerimizin olması lazım. Eğitimde iyi örnekler çalıştayı ve bu projeye iştirak eden öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, proje ekibine yürekten teşekkür ediyorum."



Aktaş, projenin 6 yıldır devam ettiğine dikkat çekerek, "Bizim maksadımız, bize emanet edilen çocuklarımızı yarınlara çok daha iyi bir şekilde hazırlamak. Ne kadar iyi hazırlarsak ülkemizin zenginliği o kadar artacak. Dolayısıyla gücü de o kadar artacaktır. Hepinize yürekten teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından proje kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulanmış ve başarılı bulunmuş 32 iyi örneğin sunumu yapıldı.





Akabinde çalışma üreten ve sunumunu yapan tüm öğretmenlere plaket ve teşekkür belgesi takdimi yapıldı.