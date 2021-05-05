Eğitimcilerden doğasever emekli öğretmene teşekkür belgesi
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Eğitimcilerden doğasever emekli öğretmene teşekkür belgesi

Eğitimcilerden doğasever emekli öğretmene teşekkür belgesi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, gönüllü olarak doğaya katkı veren 69 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Orhan'ı teşekkür plaketi ile ödüllendirdi.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, gönüllü olarak doğaya katkı veren 69 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Orhan'ı teşekkür plaketi ile ödüllendirdi.

Kılıç, ilçede yaklaşık 5 yıldır gönüllü olarak ağaçlara bakım yaparak aşılayan Orhan ile bir araya geldi.

Emekli öğretmen Orhan'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Kılıç, şunları söyledi:

"İnşallah bu çalışmanız, bizlere genç kuşaklara ve gelecek nesle örnek teşkil eder. Doğaya verdiğiniz katkılardan dolayı, doğaya korumak için yaptığımız bu önemli çalışmalardan dolayı biz milli eğitim camiası olarak size çok teşekkür ediyoruz. Kurumumuzda yıllarca hizmet etmişsiniz. Bu millete bu devlete olan vefa borcunuzu halen ödemeyi devam ettiriyorsunuz. Yaklaşık 70 yaşına gelmenize rağmen ilk günkü heyecanınızdan hiçbir şey kaybetmeden insanlara örnek olmaya devam ediyorsunuz. Bu davranışları bizleri çok mutlu etti ve gururlandırdı. Allah size sağlık ve hayırlı ömürler versin."

Eli ayağı tutana kadar insanlık için çalışmaya devam edeceğini anlatan Orhan ise "Buraya davet ederek onurlandırmanız beni çok mutlu etti. Sizlerden aldığım teşvikle bu çalışmaların artarak daha da devam edecektir. Ömrüm yettiğince o bölgedeki yaban ağaçlarını meyve ağaçlarına çevireceğim." dedi.

Konuşmaların ardından Kılıç, Orhan'a teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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