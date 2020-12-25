Eğitimcilerden Covid-19 mücadelesinde sağlık çalışanlarına destek

Koronavirüs sürecinde canla başla mücadele eden, en ön safta virüsle savaşan sağlık çalışanlarına bir destek de eğitimcilerden geldi.

Koronavirüs sürecinde canla başla mücadele eden, en ön safta virüsle savaşan sağlık çalışanlarına bir destek de eğitimcilerden geldi. Milli Eğitim Bakanlığının da desteklediği etkinlik kapsamında eğitimciler sağlık çalışanlarına moral amaçlı hashtag çalışması başlattı.

Covid-19 ile mücadelede yaklaşık 1 yıldır en ön safta çalışan sağlık çalışanlarına her kesimden destekler sürüyor. Fedakar sağlık çalışanlarına bir destek de eğitimcilerden geldi. Öğretmenler, yöneticiler ve bütün eğitim ailesinin katılımıyla, salgın sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ve moral amaçlı "#sağlıkçılarımızlayız" adlı hashtag çalışması başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığının da desteklediği çalışma kapsamında tüm eğitimciler, sağlıkçılara destek amaçlı paylaşımlarda bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı