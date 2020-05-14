Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler
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Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler

- Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler Eğitimciler Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısına kayıtsız kalmadı.

Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler
14.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:35

- Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler

DÜZCE - Eğitimciler Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çağrısına kayıtsız kalmadı. Düzce Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen üyeleri iftar sonrası kan bağışı için Kızılay Kan Bağışı otobüsü önünde kuyruk oluşturdular.

Korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle Kızılay kan stokları kritik seviyeye düşünce Kızılay Genel Başkanı Dr Kerem Kınık kan bağışı çağrısı yapmıştı. Dr. Kınık'ın çağrısının ardından harekete geçen Düzce Memur-Sen'e bağlı sendikalar, iftar sonrası kan bağışı için kampanyalar başlattılar. Kampanyanın ilk gününde Düzce Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmenler, Kızılay kan bağış otobüsü önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Kan bağışı öncesinde formları dolduran öğretmenler, oluşan yoğun bağış talebi nedeniyle form dolduracak alan kalmayınca taşlarda ve otobüs kenarında kişisel bilgi formlarını doldurdular.

Kan bağışı ile ilgili bilgiler veren Düzce Memur Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, kanın acil ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kızılay Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık'ın çağrısına Memur-Sen olarak tüm Türkiye genelinde destek çağrısı yaptık. Pazartesi günü Ankara'da bugünde Düzce'de startını verdik. İnşallah bu akşam Eğitim Bir-Sen, yarın diğer sendikalarımız 1 hafta boyunca burada kan bağışında bulunacaklar. Kritik seviyenin altına düşen kan stokları için bütün üyelerimiz ile yine her zaman olduğu gibi milletimizin yanındayız. Kanımızla imkanımızla feda olsun diyoruz" dedi.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, "Zor zamanlarda her zaman Memur-Sen yanımızda oldu. Türkiye'de ki en büyük sivil toplum kuruluşu ve büyük bir güç. Bu gücü yanımızda hissetmek, yanımızda olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Genel başkanımızın bir çağrısı oldu. Düzenli olarak Türkiye'de 4.500-5.000 ünite kanın günlük ihtiyaç olarak bulunması gerekiyor. Normal şartlarda Kızılay bunun kat ve kat üzerinde günlük ihtiyacı karşılar durumda idi. Ancak özellikle korona virüs sebebi ile insanlarımızın tedirgin davranması, Ramazan ayı ve kış ayı nedeniyle her dönem azalmalar olurdu. Ancak stoklar ile telafi edilerek yürütülürdü. Günlük ihtiyaç karşılanırdı. Ancak stoklarında kritik seviyelere inmesi nedeni ile genel başkanımız böyle bir çağrı yaptı. Bu çağrıya ilk biz varız, biz buradayız diyerek Memur-Sen yanımıza geldi. Birçok sivil toplum kuruluşu geldi. Ama büyük bir güç olarak bugün yanımızda bulunuyorlar. Düzce'de bunun programlamasını yaptık. Bugün eğitimcilerimiz, sonraki günlerde diğer sendika üyeleri programlar dahilinde burada kan verecekler. Bugün coşkulu bir kalabalık var. Allah razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum" ifadelerinde bulundu.

Düzce Memur Sen'e bağlı sendikalar hafta boyunca kan bağışlarına devam edecekler. Düzce'de Memur-Sen'in hedeflediği kan bağışı rakamı ise 2 bin 500 kan bağışı yapmak.

Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler

Kaynak: İHA

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