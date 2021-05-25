Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesinden Başkan Uğur Tepe'ye ziyaret
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Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesinden Başkan Uğur Tepe'ye ziyaret

Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesinden Başkan Uğur Tepe'ye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Dağlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Gökten ve İrfan Ay Seyitgazi Belediye Başkanı Sayın Uğur Tepe'yi ziyaret ettiler.

EĞİT-DER Şube Başkanı Emin Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerinde Başkan Tepe'ye dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonrasında bir değerlendirmede bulunan Dağlı, "Başkanımız Uğur Tepe'nin de eğitimci kimliği bizlerin birbirini daha iyi anlamasına yol açıyor. Her şey eğitim için, her şey gençlerimizin daha donanımlı birer birey olması için. Başkanımızın gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe: ' EĞİT-DER Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Dağlı Hocama, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Gökten, İrfan Ay Hocalarıma ziyaretleri için ve ilçemizde kuracağımız kütüphanelerimize yaptıkları kitap destekleri için başta bir öğretmen olarak sonrasında ise Seyitgazi Belediye Başkanı olarak çok teşekkür ederim. Her zaman elimizden geldiğince yanlarındayız.' şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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