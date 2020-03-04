Eğitimci Yazar İhsan Ünlü: "Ehlibeyt ayrıştırmaz, bütünleştirir"

04.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:36

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen 'Kültürümüzde Ehlibeyt Sevgisi' programının konuğu olan Eğitimci Yazar İhsan Ünlü Ehlibeytle ilgili katılımcılara bilgiler aktardı.



TYB Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen programın bu haftaki konusu 'Kültürümüzde Ehlibeyt Sevgisi' oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Yazar İhsan Ünlü Ehlibeytle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. İdlib'de şehit edilen askerleri hatırlatan Ünlü, "İslam barış dinidir. Barışın temelinde Allah ve Peygamber sevgisi vardır. Ehlibeyt sevgisi vardır" dedi.



"Ehlibeyt tüm Müslümanların ortak paydasıdır"



Katılımcılara Ehlibeyt sevgisini anlatan Ünlü, "Ehlibeyt tüm Müslümanların ortak paydasıdır. Ehlibeyt bütünleştirir, ayrıştırmaz. Bu sebeple Ehlibeyti çocuklarımıza tanıtmak zorundayız. Bireyleri toplumları kuru kalabalıktan çıkarıp şuurlu milletler seviyesine getiren ortak değerler ortak paydalar vardır. Bu ortak değerler etrafında kenetlenen milletler yıllarca hatta asırlarca yaşarlar ve o güzellikleri değerleriyle yaşatırlar. Milletlerinde tıpkı ortak akılları, hafızaları ve refleksleri vardır. İdlib olaylarından sonra yaşananları hep birlikte görüyoruz. Buradaki o hain saldırının arkasından bizde Türk milleti olarak bütün unsurlarımızla bütün kardeşlerimizle insanlarımızla hep birlikte ortak programlar yaptık sokaklara çıktık yürüyüşler yaptık. Bayraklarımızı dalgalandırdık. Bu anlamda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor gazilerimize de geride kalanlara Allah'tan acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.



"Ateş düştüğü yeri yakar"



Bizi biz yapanın değerlerimiz odluğunu ifade eden İhsan Ünlü, "Ateş düştüğü yeri yakar. Analarımız ağladı sızladı fakat o ateşten hepimizin yüreklerine o parçadan düştü. Değerli Bizi biz yapan, ayakta tutan güçlü yapan değerlerimizdir. Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi gibi değerlerimizin biri de Ehlibeyt sevgisidir. Bu sevgiler ki bizim Orta Asya'dan İslamlaşma süreci boyunca gelişen sevgi iklimine dayanan Hoca Ahmet Yeseviler, Hacı Bektaş'ı Veliler ve Yunus Emreler gibi sevgi neferlerinin hoş görü ırmağından çağlayıp bugünlere kadar gelen bir sevgidir " şeklinde konuştu.



Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesince Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi Başkanı Halil İbrahim Özdemir, TYB Erzincan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA