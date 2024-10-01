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Zonguldak'ta okullar tatil mi? 1-2 Ekim okullar tatil mi edildi?

Zonguldak'ta okullar tatil mi? 1-2 Ekim okullar tatil mi edildi?
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Zonguldak'ta 1-2 Ekim tarihlerinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Zonguldak'ta yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olup olmadığına dair resmi açıklama yapıldı.

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamanın detayları merak ediliyor.Birçok kişi 2 Ekim'de de okullar tatil olacak mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Zonguldak'ta okullar tatil mi? 1-2 Ekim okullar tatil mi edildi? Detaylar haberimizde...

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kötü hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Zonguldak'ta okullar tatil mi? 1-2 Ekim okullar tatil mi edildi?

1-2 EKİM OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı bilgisi verildi. Bu önlem, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınırken, halk sağlığı açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kastamonu'daki eğitim camiası, hava koşullarının düzelmesini umarak, eğitime kaldığı yerden devam etmeyi bekliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Eğitim

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