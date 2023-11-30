Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Toplantısı Yapıldı

Ziraat, orman ve su ürünleri fakültelerinin geleceğine yönelik politika ve stratejileri belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıda, eğitim öğretim kalitesi, araştırma geliştirme altyapısı ve akademik durum ele alındı.

Ziraat, orman ve su ürünleri fakültelerinin geleceğine yönelik politika ve stratejileri belirlemek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla düzenlenen "Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi Toplantısı", Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak başkanlığında yapıldı.

EÜ Yeni Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan, devlet ve özel üniversitelerin ziraat, orman ve su ürünleri fakültelerinin dekanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantıda ziraat, orman ve su ürünleri disiplinlerinin eğitim öğretim kalitesi, araştırma geliştirme altyapısı ve ulusal ve uluslararası akademik durum masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Budak, konsey olarak devletin ilgili kurumları ile uyum içerisinde çalışmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin kaynaklarını koruyup artıracak gelecek nesilleri yetiştirmenin sorumluluğunu üstlendiklerini belirten Budak, "Yükseköğretim Kurulumuz ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza katkı sunmak aynı zamanda tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Kurumlar arası tecrübe paylaşımı yapmamız ülkemiz için de oldukça önemli. Konseyimizin çalışmalarıyla ülkemizin öncelikli hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan ise kısa süre önce Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Konseyi başkanlığına getirilen Budak'ı tebrik ederek, "Üniversitelerarası Kurul bünyesinde hizmet veren konseyin, bu disiplinlere ilişkin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, sektörlerin durumu ile ilgili önemli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Ev sahipliği dolayısıyla Rektör hocamıza teşekkür ediyoruz." dedi.