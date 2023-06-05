Zeytinburnu Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Başlıyor
Eğitim Haberleri
Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen öğrenciler için yaz etkinlikleri programı düzenliyor. Program kapsamında öğrenciler, atölye ve kulüp çalışmalarına, yarışma, turnuva ve gezilere katılarak bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.
Yaz tatilini bol eğlence ve bilgi dolu geçirmek isteyen öğrenciler için Zeytinburnu Bilgi Evleri yaz dönemi etkinlikleri başlıyor.
Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri 'Yaz Etkinlikleri' programına kayıtlar başlıyor. 8 hafta sürecek etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, bilgi ve beceri odaklı atölye ve kulüp çalışmalarına, yarışma, turnuva ve gezilere katılarak yaz aylarını dolu dolu geçirme fırsatı bulacak.
Zeytinburnu'ndaki okullarda eğitim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri katılacak. 05 - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kayıtların yapılacağı Yaz Etkinlikleri programı, 3 Temmuz - 25 Ağustos 2023 tarihlerinde toplamda 8 hafta devam edecek.
13 kulüp ve 12 atölye faaliyeti gerçekleştirilecek
Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Etkinleri'nde, gezi, turnuva ve yarışmaların yanı sıra bilgi, beceri ve zekaya dayalı 13 kulüp ve 12 atölye faaliyeti de gerçekleştirilecek. Kulüplerde ve atölyelerde haftada bir gün bir araya gelinerek çalışmalar sürdürülecek. Bu etkinlikler 'Bilgi Evi' üyelerine ilan edilecek olup, öğrenciler Bilgi Evi'nde yapılacak etkinlikleri gün ve saat olarak takip edebilecek.
Yaz etkinlikleri sonunda, kulüp ve atölye çalışmalarında başarı gösteren üyelerin yanı sıra turnuva ve yarışmalarda dereceye giren üyelerin ödülleri 25 Ağustos 2023 Cuma günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek bir törenle takdim edilecek.
Etkinliklerin yanı sıra geziler de devam edecek
Yaz Etkinlikleri'nin gezi programında ise Sıfır Atık Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Kültür Gezileri, Zeytinburnu İzci Evi, Topkapı Trafik Eğitim Parkı, Rami Kütüphanesi, Matematik Evi ve Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yer alacak. Gezilere, Bilgi Evi'nin yaz dönemi programlarına düzenli katılım sağlayan, başarı gösteren, ödül kazanan üyeler katılabilecek.
Bilgi Evleri'nde yer alacak kulüp çalışmaları ise şöyle:
Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü
Görsel Sanatlar Kulübü
Kağıt Sanatları Kulübü
Müzik Kulübü
Beceri Kulübü
Ziraat Kulübü
Geleneksel Sokak Oyunları Kulübü
Eğlenceli Bilgiler Kulübü
Satranç Kulübü
Bilişim Kulübü
Dikkat ve Odaklanma Kulübü
Masa Tenisi Kulübü
Bilim Kulübü
Bilgi Evleri'nde Yer Alacak Atölye Çalışmaları ise:
Anlayarak Hızlı Okuma
Mental Aritmetik
Bağlama
Drama
Gitar
Piyano
Halk Oyunları
Robotik Kodlama
Karikatür
Temel Resim
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