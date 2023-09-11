ZBEÜ Rektörü Bosna Hersek'te işbirlikleri için ziyaretlerde bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek üniversitenin uluslararası işbirliklerini güçlendirmeyi amaçladı. Ziyaretler kapsamında TC. Saraybosna Büyükelçiliği ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile görüşmeler yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversitenin uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla 7-10 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Özölçer, ilk olarak TC. Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçilikte Eğitim Müşaviri Dr. Faruk Berat Akçeşme ile görüşen Özölçer, Bosna Hersek'te yer alan üniversiteler ile olası işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Özölçer, ziyaretinin ikinci gününde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) tarafından misafir edildi. Ziyaret çerçevesinde IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ile görüşen Özölçer, üniversiteler arasında var olan ikili antlaşmaları ve gelecekte yapılabilecek Erasmus ve öğrenci değişim antlaşmalarına dair değerlendirmede bulundu.

Rektör Özölçer, ziyarette ayrıca üniversitenin yerleşkesinde, sınıf ve laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. - ZONGULDAK