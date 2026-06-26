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Sivas'ta öğrenciler okula güle oynaya veda etti

Sivas'ta öğrenciler okula güle oynaya veda etti
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Sivas'ın Zara ilçesinde Halil İbrahim Çifçi İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen sene sonu şenliğinde mehter takımı gösterisi, halk oyunları ve aşık atışmaları büyük beğeni topladı.

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen sene sonu şenliğinde halk oyunları ve mehteran gösterisi yapıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Halil İbrahim Çifçi İlkokulu ve Ortaokulu, sene sonu şenliği düzenledi. Okul bahçesindeki etkinliğe mehter takımının yanı sıra Sivaslı aşıklar da katıldı. Mehter takımının ezgileri alık toplarken Sivaslı aşıklar Aşık Eseri ve Aşık Kaptani'nin atışmaları beğeni topladı. Öğrenciler, koro bağlama ve koro müziğin yanı sıra halk oyunları gösterisi yaptı. Katılımcıların beğenisini toplayan etkinlik, izleyenlerden tam not aldı.

Etkinlik ile ilgili konuşan okul müdürü Mustafa Koçak; Türk geleneğini öğrencilerine yakından tanıtmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyerek eğitim öğretim dönemi boyunca emek veren öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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