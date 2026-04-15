Yükümlülerden şehitliğe örnek davranış

Tokat'ta Şehitler Haftası çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, yükümlülerin katılımıyla şehitlikte temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Tokat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Tokat şehitliği ziyaret edildi. Ziyarete; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile yükümlüler katıldı. Ziyaret kapsamında yükümlüler tarafından şehitlikte temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Programın sonunda Tokat İl Müftülüğü'nde görevli İmam Hatip Ahmet Duran Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak aziz şehitler için dualar edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretin, toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması ve milli ve manevi değerlerin yaşatılması açısından önemli bir katkı sağladığı belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı