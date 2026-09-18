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Yüksekova’da kadın kursiyerlerin el emekleri sergilendi

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Yüksekova’da kadın kursiyerlerin el emekleri sergilendi
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan ürünler sergilendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki kursiyerlerin el emeğiyle hazırlanan ürünler sergilendi.

Eski Kışla Mahallesi'nde hizmet veren Aile Destek Merkezi 2 ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirilen program, protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı. Bina çevresinde gerçekleştirilen kapsamlı peyzaj, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarıyla yeni sosyal yaşam alanları oluşturuldu. Kurumun bahçe duvarları; Yüksekova'nın eşsiz doğal güzellikleri, coğrafi işaretli tescilli ters lale figürleri ile ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan resimlerle süslendi. Düzenlenen törenle hem çevre düzenlemesinin hem de yeni sosyal alanların resmi açılışı gerçekleştirildi.

Program kapsamında, merkezlerde açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Kursiyerlerin sertifikaları Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür tarafından verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Volkan Hülür ve beraberindeki heyet, yetim ve öksüz öğrenciler yararına düzenlenen yardım kampanyasının alanını ziyaret etti. Programda sergilenen el emeği ürünleri inceleyen Kaymakam Hülür, dayanışmaya katkı sunarak bağışta bulundu.

Program, duvar resimleri sergisinin gezilmesi ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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