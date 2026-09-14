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Yüksekova’da 30 bin öğrenci ders başı yaptı

Yüksekova’da 30 bin öğrenci ders başı yaptı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 30 bin öğrenci ders başı yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 30 bin öğrenci ders başı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yüksekova'da da yeni eğitim öğretim dönemi coşkuyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda düzenlenen açılış programlarında renkli görüntüler oluştu. Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte okullarına gelen öğrenciler, sınıflarını ve öğretmenlerini yeniden görmenin mutluluğunu yaşadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul yönetimleri günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Konuşmalarda, yeni eğitim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı getirmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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