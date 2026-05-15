Haberler

YÖK'ten, "yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulduğu" iddialarına yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YÖK, vakıf üniversitelerine 'yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması' yönünde talimat verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine "yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması" yönünde talimat verildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine 'yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması' yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretim Kurulunun vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır. 19 Aralık 2025 tarihli yasal düzenleme sonrasında ise yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenleme, ücretlerin başlangıç seviyesini belirlemeye değil ara sınıflardaki artış oranlarına ilişkindir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

İki ülke anlaşmaya vardı! Ateşkes bir kez daha uzatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı

Herkes Okan Buruk'un oğlunun formasında yazan isme takıldı
BAE, İran'ın 'savaşta aktif rol aldılar' yönündeki suçlamalarını reddetti

Körfez ülkesinden İran'a rest! Resmen reddettiler
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Cezaevine girmemek için doğurdukça doğurdu ama yine de kurtulamadı!

Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi

9 ilde dev operasyon: 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi