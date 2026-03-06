YÖK, doktoraya giriş şartlarını değiştirdi! Bu puanı alamayan başarısız sayılacak

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlarda doktora eğitimi alacak adayların seçimi için merkezi yazılı sınav sistemi getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre başarılı olan adaylar araştırma görevlisi kadrolarına atanabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

6 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te önemli değişiklik yapıldı. Yükseköğretim Kurulu, özellikle stratejik ve öncelikli alanlarda doktora yapacak adayların belirlenmesi için yeni bir değerlendirme sistemi oluşturdu. Bu kapsamda yönetmeliğin 15. maddesine yeni bir fıkra eklendi.

KONTENJANIN 4 KATI ADAY SINAVA GİREBİLECEK

Yapılan düzenlemeye göre YÖK’ün belirlediği üniversitelerde ve yine YÖK tarafından tespit edilen öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci alımı belirli kriterlere dayalı bir sistemle gerçekleştirilecek. Doktora adayları için yapılacak yazılı sınava, ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday katılabilecek.

Yazılı sınava girecek adayların sıralaması ise ALES puanının yüzde 40’ı, yabancı dil puanının yüzde 30’u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30’u dikkate alınarak yapılacak. Bu değerlendirme sonucunda belirlenen adaylar merkezi yazılı sınava girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda 70 puanın altında kalan adaylar başarısız sayılacak.

NİHAİ DEĞERLENDİRME PUANINDA YENİ HESAPLAMA

Doktora öğrenci seçiminde nihai değerlendirme puanı ise farklı bir ağırlık sistemiyle hesaplanacak. Buna göre başarı puanı ALES’in yüzde 25’i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25’i, yabancı dil puanının yüzde 20’si ve yazılı sınav notunun yüzde 30’u dikkate alınarak belirlenecek. Yapılan hesaplama sonucunda 70 puanın altında kalan adaylar başarısız kabul edilecek.

SINAVI GEÇEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ATANABİLECEK

Yeni sistem kapsamında doktora programına kabul edilen adaylar, YÖK’ün belirlediği öncelikli alanlar doğrultusunda araştırma görevlisi kadrolarına atanabilecek. Atama süreçleri ise yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecek. Doktora eğitimine ilişkin diğer süreçlerde ise Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Düzenlemeyle YÖK’ün stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli akademik insan kaynağı yetiştirmeyi ve araştırma görevlisi kadrolarını bu alanlara yönlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Böylece doktora programlarına giriş sürecinin daha merkezi ve ölçülebilir bir sınav sistemiyle yürütülmesi hedefleniyor.

YENİ DÜZENLEME LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİNE DE EKLENDİ

Aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile doktora öğrenci seçimine ilişkin bu sistem lisansüstü eğitim mevzuatına da eklendi. Buna göre YÖK’ün belirlediği üniversitelerde ve öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci alımı, Türk vatandaşları için öğretim elemanı atamalarına ilişkin yönetmelikteki hükümler çerçevesinde yapılacak. Yabancı uyruklu adayların başvuruları ise YÖK tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre değerlendirilecek.

DOĞUM YAPAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE 2 DÖNEM EK SÜRE

Öte yandan lisansüstü eğitim yönetmeliğinde yapılan bir başka değişiklikle doğum yapan kadın lisansüstü öğrencilere yeni bir hak tanındı. Buna göre doğum yapan öğrenciler talep etmeleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre alabilecek. Bu süreler lisansüstü eğitimdeki azami süre hesabına dahil edilmeyecek.