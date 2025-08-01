YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Profesör Doktor Erol Özvar, yeniden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na atandı. Ayrıca Rekabet Kurulu Üyeliğine de Ayşe Uslu Cevlek atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Erol Özvar, yeniden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) atandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'na yapılan atama kararları yayımlandı.
EROL ÖZVAT YENİDEN YÖK BAŞKANI
Yayımlanan kararlara göre eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, yeniden Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyesi ve YÖK Başkanı seçildi.
REKABET KURULU'NA ATAMA
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı.