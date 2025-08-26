YÖK Başkanı Özvar: Uluslararası Öğrenciler YKS ile Değil, TR-YÖS ile Yerleşiyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleşmektedir. Bu öğrenciler YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamakta, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS'ye başvurabilmektedir" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'ÖSYM'nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği' iddiası tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. Türkiye'de uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleşmektedir. Bu öğrenciler YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamakta, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS'ye başvurabilmektedir. Üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılmış kontenjan oranı her program için ayrı ayrı belirlenmekte olup, uluslararası öğrenci oranı toplam öğrenci sayısının yüzde 5'i civarındadır. Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile belirlenmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulü, üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

'194 ÜLKEDE MEZUNLARIMIZ VAR'

Türkiye'de öğrenim gören bu öğrencilerin, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşıdıklarını belirten Özvar, "Bugün 194'ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır. Kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesi; ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeye dönük asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" dedi.