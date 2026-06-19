YÖK Başkanı Özvar: 'Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek siz gençlerimize güveniyoruz'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adaylarına başarılar dileyerek, "Siz gençlerimize güveniyoruz" dedi

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sınav gününün geldiğini belirterek, tüm üniversite adaylarına başarı dileklerini iletti. Adayların büyük emek verdiğini ve pek çok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Özvar, "Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.

Sınavın önemli bir aşama olduğunu ancak gençleri tanımlayan tek ölçü olmadığını belirten Özvar, "Yetenekleriniz, hayalleriniz ve hedefleriniz çok daha büyüktür. Sizler, ülkemizin geleceğisiniz ve her birinizin başaracağı çok kıymetli işler olduğuna inanıyoruz" dedi.

Mesajında ailelere de teşekkür eden YÖK Başkanı, çocuklarının eğitim yolculuğu boyunca onların yanında olan ailelerin heyecanı, umudu ve sorumluluğu paylaştığını ifade ederek, verdikleri destek ve gösterdikleri sabır için teşekkür etti. Üniversitelerin yeni fikirleri, enerjileri ve hayalleriyle Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek gençleri beklediğini kaydeden Özvar, "Siz gençlerimize güveniyoruz. Hepinize gönülden başarılar diliyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı