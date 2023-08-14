YÖK Başkanı Erol Özvar, Amasya Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakkı Turabi'yi ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'yi ziyaret etti. Özvar, ziyaretinde üniversitenin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Turabi ise YÖK Başkanı Özvar'a teşekkür etti ve üniversitenin geleceğe yatırım yapmaya çalıştığını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni atanan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'yi ziyaret etti.

Amasya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Özvar, ziyaretinde, Rektör Turabi'den üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Rektör Turabi'ye görevinde başarılar dileyen YÖK Başkanı Özvar, 17 yıllak Amasya Üniversitesinin, kentin nüfusu ile tarihi ve marka değerinden olumlu etkilendiğini belirterek, "Amasya Üniversitesi talihli doğan üniversitelerimizden bir tanesidir." dedi.

Üniversitenin akademik ve idari çalışanlarına teşekkür eden Özvar, YÖK olarak tüm üniversitelerimiz gibi Amasya Üniversitesine de her tür desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi da geçen hafta ataması yapılan 20 üniversite içinde ziyaret edilen ilk üniversite olduklarını belirterek, ziyareti nedeniyle Özvar'a teşekkür etti.

Turabi, "Kendileriyle, devletimizin hedefi olan 'Türkiye Yüzyılı'nın değerini anlayan, bu hedefin özelde ülkemiz, genelde de Türk ve İslam dünyası için ne anlama geldiğinin şuurunda, ülkemizin sorunlarını bilen ve bu sorunların çözümüne destek olacak bir akademiyi inşa etmek için çok hayırlı işler yaptık. Eskiden olduğu gibi şimdi de Cenabıallah'a makbul işler yapmaya gayret ederken, halkımıza da menfur olmayacağız." dedi.

Ülkenin geleceğine yatırım yapmaya çalışan bir üniversite olduklarını dile getiren Turabi, makamında oturan, şehirle ve halkla irtibatı kesilmiş bir rektör olmayacağını vurguladı.