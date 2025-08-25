YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci tercih heyecanı yaşadı. Sonuçlara bakan bir genç ise beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Açıkta kalmamak için tercih listesinin en sonuna Erzurum'daki bir üniversiteyi yazan genç, yerleştirme sonucunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Duygularını paylaşan öğrenci, "25.000 sıralama yaptım, en sona garanti olsun diye Erzurum yazdım. Geçen sene 50.000'le alan okula yerleştim" ifadelerini kullandı.

Yerleştirme sürecinde benzer şekilde birçok öğrencinin sıralamalarının üzerinde bölümlere yerleştiği, bunun da kontenjan artışları ve tercih yoğunluğuna bağlı olduğu belirtiliyor.