YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

Saat 10.15'te başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu sona erdi. Bazı öğrenciler, geç kalmaları nedeniyle sınava alınmadı. İstanbul Üniversitesi'nde sınava girecek bir öğrenci, güvenlik görevlisini bir süre ikna etmeye çalıştı. Sınava giren öğrencilerin aileleri üniversitenin kapısında bekledi, bazıları ise dua etti. 160 dakikalık sınavın ardından bazı öğrenciler zorlandıklarını söylerken, bazıları ise kolay olduğunu belirtti.