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YKS tercih süreci yakından takip edildi

YKS tercih süreci yakından takip edildi
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Bilecik’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci yakından takip edildi.

Bilecik'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercih süreci yakından takip edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Bozüyük Fen Lisesi ile Halime Hatun Anaokulunda incelemelerde bulundu. Bozüyük Fen Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendiren Şimşek, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul bünyesinde hizmet veren YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Şimşek, tercih dönemindeki öğrenci ve velilerle bir araya gelerek süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında Halime Hatun Anaokulunda düzenlenen Karpuz Şenliği etkinliğine de katılan Şimşek, öğrencilerin etkinlik heyecanına ortak oldu.

İl Müdürü Serdal Şimşek, "Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını titizlikle sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmeleri için yürütülen danışmanlık hizmetlerini önemsiyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen etkinlikleri de değerli buluyoruz. Çocuklarımızın mutlu, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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