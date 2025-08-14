YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025 tercih sonuç tarihi belli mi?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan 2025 YKS yerleştirme süreci sonrası "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu.

Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıt tarihleri ve geçmiş yıllardaki açıklanma tarihleri baz alındığında 2025 YKS sonuçlarının ne zaman duyurulacağına dair tahminler yapılıyor. İşte ÖSYM YKS tercih sonuçları hakkında güncel bilgiler…

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS tercih sonuçları için ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak üniversite kayıtlarının 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak olması, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanacağına işaret ediyor. Geçmiş yıllarda tercihlerin tamamlanmasından sonraki 7–10 gün içerisinde YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Bu verilere dayanarak, 20–23 Ağustos 2025 tarihleri arasında sonuçların erişime açılması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, YKS tercih sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Ayrıca ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara kolayca ulaşmak mümkün olacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, üniversiteye kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Fiziki kayıt yapmak isteyenler ise üniversitenin belirlediği belgelerle ilgili tarihlerde doğrudan başvuru yapabilecek.

