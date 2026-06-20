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Ankara'da YKS heyecanı

Ankara'da YKS heyecanı
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Ankara'da YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Adaylar soruları çözerken, aileler sınav merkezleri önünde heyecanla bekledi. Bazı veliler çocuklarının sınav öncesi uyuyamadığını ve psikolojik desteğin önemini vurguladı.

Ankara'da adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde ( Tyt ) soruları çözmek için ter dökerken, dışarıda ailelerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Yks'nın ilk oturumu olan Tyt, saat 10.15'te başladı. Adaylara sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilerek, 165 dakika süre verildi. Adaylar sınav salonlarında soruları çözmek için ter dökerken, dışarıda ailelerin heyecanlı bekleyişi sürüyor.

"Kızım gece üçe, dörde kadar uyuyamadı"

En az kızı kadar kendisinin de heyecanlandığını belirten Özgür Metin, "Kızım şu anda sınavda. 1 senedir gayet güzel, planlı ve programlı çalıştı. Dişçi olmak istiyor. Çok emek harcadı ama son gece heyecan oldu. Kızım gece üçe dörde kadar uyuyamadı. Sabah kalktığında ilk söylediği şey 'bu kadar bilgiyi 3 buçuk saate mi sığdıracağım?' oldu. Kızım Ankara'da dişçilik okumak istiyor. Mümkün olduğunca onu heyecanlandırmamaya çalışıyoruz. Çocuklar güzel hazırlansalar da sınavdan önceki gece farklı oluyor. Mümkün olduğunca telefondan uzak tuttuk" diye konuştu.

"Her şeyden önce kızımın sağlığı benim için daha önemli"

Sınava son anda yetiştiklerini ve kızının bu sınav için çok emek verdiğini dile getiren Hülya Karakaya ise, "Her şeyden önce kızımın sağlığı benim için daha önemli. Kızım tabii ki hayallerini gerçekleştirmek istiyor. Bu süreçte en çok psikolojik olarak destek vermek gerekiyor. Biz koşa koşa geldik, son dakikada yetiştik. Nasipte varsa evladımızı iyi yerlerde görürüz. Bütün çocuklara başarılar diliyorum. Anne babalar da çocuklar kadar emek veriyor" şeklinde konuştu.

Muharrem Karakaya ise, "Kızım için çalışıyoruz, başarılar diliyoruz. Ondan çok heyecanlıyız" dedi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre, TYT'ye 2 milyon 425 binin üzerinde aday başvurdu. YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün saat 15.45'te yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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