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Sınava 1 dakika kala polis yetiştirdi

Sınava 1 dakika kala polis yetiştirdi
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Bursa İnegöl'de YKS sınavına girecek olan Yasemin T., kimliğini evde unutunca motosikletli polis ekipleri devreye girdi. Öğrenci, 10 kilometre uzaklıktaki evine gidip kimliğini alarak sınav merkezine döndü ve girişlerin kapanmasına 1 dakika kala sınava yetişti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da YKS sınavı heyecanı 2. günde devam etti. Aileler kapının önlerinde heyecanla beklerken, İnegöl'de motosikletli polis öğrenciyi 1 dakika kala sınava yetiştirdi.

Türkiye'nin 81 ilinde yaşanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı Bursa'da da yaşandı. Kimi kendi, kimi ise ailesiyle sınava gireceği okula geldi. Öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda bekleyen aileler de onların heyecanına ortak oldu. Dua edenler ve tesbih çekenlerin yanı sıra piknik sandalyeleriyle okulun önünde bekleyenler dikkat çekti. İnegöl ilçesinde ise dakikalarla yarışıldı.

İnegöl ilçesi Turgutalp Anadolu Lisesi önüne gelen Yasemin T., kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan genç kızın yardımına bölgede görev yapan motosikletli trafik polisleri yetişti. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete alarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi'ndeki evine götürdü. Kimliğini alan Yasemin T., polis eşliğinde yeniden sınav merkezine getirildi.

Zamanla yarışan ekipler sayesinde genç kız, sınav merkezine girişlerin kapanmasına yalnızca 1 dakika kala okula ulaşarak YKS'ye girmeyi başardı.

Öğrenci ve ailesi, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle trafik polislerine teşekkür ederken, yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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