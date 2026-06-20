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İnci kolyesini çıkartamayınca çakı ile kesmek zorunda kaldı

İnci kolyesini çıkartamayınca çakı ile kesmek zorunda kaldı
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Sivas'ta YKS'ye giren bir kız öğrenci, boynundaki inci kolyeyi çıkaramayınca görevliler tarafından çakıyla kesildi. Kolye kesildikten sonra öğrenci sınava alındı.

Sivas'ta YKS'ya giren genç bir kız, boynundaki inci kolyeyi çıkartamayınca kesmek zorunda kaldı.

Sivas'ta 2026-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı başladı. Saat 10.00'da kapılar kapatılarak, geç kalan adaylar salonlara alınmadı. Geç kalmamak için adayların verdiği mücadele ise dikkat çekti. Genç bir kız boynundaki inci kolyesini çıkartamadı. Veliler ve görevlilerin de uğraşlarına rağmen kolye çıkartılamayınca çakı ile kesildi. Kesilen kolyesini yakınlarına teslim eden kız, üst araması yapıldıktan sonra içeriye alındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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