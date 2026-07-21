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2026 YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

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ÖSYM, 2026 YKS adaylarının cevap kağıtlarını ve cevaplarını 21 Temmuz'dan itibaren 10 gün süreyle https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açtı. Adaylar cevap kağıtlarını, işaretlemelerini ve doğru cevapları görebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( Ösym ), Yükseköğretim Kurumları Sınavına ( Yks ) ilişkin cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

Ösym, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava ilişkin cevap kağıtlarının ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır. Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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