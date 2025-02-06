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YKS 2025 başvuruları başladı

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21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye girecek milyonlarca aday için başvuru ekranı açıldı. 2025 YKS sınavı ücreti, TYT/AYT/YDT her biri için 450 TL olarak belirlendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin başvuru sürecinin başladığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli aday kardeşlerim, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim."

BAŞVURULAR 6 ŞUBAT VE 3 MART TARİHİ ARASINDA ALINACAK

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT sınavları için bugün başvurular başladı.

Sınava başvurular, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

SINAV ÜCRETİ 450 TL

2025 YKS sınavı ücreti, TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 450 TL olarak açıklandı.

Sınava ilişkin detaylar da belli oldu.

21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

MSÜ İÇİN 2025-YKS BAŞVURUSU YAPMAK ZORUNLU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2025 Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor.

YKS 2025 başvuruları başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Eğitim
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ayrıca...eskiden fakir fukaranın belini kırardı okul masrafları. şimdi kitap bedava, okul zaten bedava. ortaokul cocugu bile 2 bin tl burs alıyor devletten. ÜNİVERSİTE harçları vardı 2 dönemde belki bugünün parası ile 10 bin tl dir. bunu ödemek ayrı bir külfetti, bu harcı da erdoğan kaldırdı. 93/97 tarihlerinde yemin ederim 15 kişilik koğuş denilen odalarda kalırdık yurtta, şimdi 3 kişilik otel konforunda kyk yurtları. halaaa utanmadan ücretsiz eğitim vs. konuşan solak cahiller var

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yuh yaw.üçüne de girecek gençler 1350 tl mi ödeyecek.o kadar masrafı var mıymış bu sınavın.YÖK bildiğin ticarethane olmuş....

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Haber Yorumlarıvatandaş:

asgari ücrete %30 sınav ücretine %150

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