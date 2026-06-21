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YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
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Türkiye genelinde 1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu YKS'nin AYT oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara 160 soru için 180 dakika süre verildi.

Türkiye genelinde 1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), saat 10.15 itibarıyla başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), saat 10.15'te başladı. AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday başvuruda bulundu. Sınav kapsamında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40 ve Fen Bilimleri Testi'nde 40 olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilirken, sınavın saat 13.15'te sona ereceği bildirildi.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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