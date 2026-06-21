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Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada anne ve çocuğu hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay Kulp ilçesi Hamzalı köyü yakınlarında meydana geldi. F.Ç. (40) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Nurşen Çiftçi'nin (38) hayatını kaybettiği belirlendi. Nurşen Çiftçi'nin cansız bedeni, morga kaldırılırken, yaralılar, Yağız Efe Çiftçi (3) A.T.Ç. (10), Y.M.Ç. (13) ve F.Ç. (40) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman ve Sason ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Yağız Efe Çiftçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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