YKS 2023 Ek Yerleştirme Süreci Başladı: Lisans Bölümlerindeki Meslekler ve Çalışma İmkanları

YKS 2023 ek yerleştirme süreci başladı. Psikolojik Danışmanı Bahadır Recep Gündüz, lisans bölümlerindeki meslekler ve çalışma imkanları hakkında bilgi verdi. Çalışma alanı en geniş lisans bölümleri, psikoloji ve mimarlık olarak öne çıkıyor. Fizyoterapi, diyetisyenlik, inşaat mühendisliği, gastronomi ve mutfak sanatları, radyo-televizyon ve sinema gibi bölümler de ilgi gören alanlar arasında yer alıyor.

YKS 2023 ek yerleştirme süreci başladı. Ek kontenjan tercih dönemi öncesinde Psikolojik Danışmanı Bahadır Recep Gündüz, lisans bölümlerindeki meslekler ve çalışma imkanları hakkında bilgi verdi.

Çalışma alanı en geniş lisans bölümleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Bahadır Recep Gündüz, "Çalışma alanı en geniş olan lisans bölümlerinin başında Psikoloji geliyor. Lisans eğitimini tamamlayan mezunlar, psikolog olarak özel eğitim kurumlarında, psikoteknik merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde, cezaevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve şirketlerin insan kaynakları departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilirler. Lisans sonrası ise uzmanlaşacakları alana bağlı olarak; klinik psikolog olarak danışmanlık merkezlerinde, hastanelerde veya kliniklerde çalışabilir, gelişim psikolojisi ile eğitim sektörüne yönelebilirler. Diğer bir alan ise Mimarlık Bölümü. Bu bölümden mezun olanlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel ve Bölge Müdürlükleri, Kültür Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde inşaat teknolojisi alanının mimari yapı teknik ressamlığı, statik vs. ortak ve dal derslerini vererek öğretmenlik yapabilirler."

"FİZYOTERAPİSTLİĞE VE DİYETİSYENLİĞE İLGİ ARTTI"

Son yıllarda fizyoterapistliğe ve diyetisyenliğe de ilginin arttığını vurgulayan Gündüz, "Sağlık sorunları nedeniyle bedenimizde meydana gelen değişiklikler noktasında fizyoterapistin ve diyetisyenin önemi ve değeri ortaya çıktı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Beslenme ve Diyetetik mezunları, devlet, özel veya üniversite hastanelerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, özel kliniklerde, huzurevlerinde, termal otellerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde, kadın sağlığı ve halk sağlığı gibi alanlarda geniş kariyer olanaklarına sahiptirler" ifadelerini kullandı.

"İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖNEMİNİ KORUYOR"

İnşaat Mühendisliği bölümünün önemini koruduğunu söyleyen Gündüz, "Yaşadığımız "4+0 Endüstri çağında; çok büyük gelişme gösteren inşaat endüstrisi de sürekli olarak yükselişini devam ettirmektedir. Buna bağlı olaraktan hem yurtdışında hem de yurt içinde, yabancı yatırımcıların finanse ettiği projelerde, uluslararası standartlarda, gelişmiş teknolojilere sahip, nitelikli ve bilinçli inşaat mühendislerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan; hemen her gün yaşanılan deprem, sel, taşkın, erozyon gibi doğal afetler ve bunların doğurdukları sonuçlar da dikkate alındığında inşaat mühendislerine olan ihtiyacın ve inşaat mühendislerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır" diye konuştu.

"SON DÖNEMİN GÖZDE BÖLÜMÜ HALİNE GELDİ"

Son dönemin gözde bölümü olan Gastronomi ve Mutfak Sanatlarından mezun olan öğrencilerin iş olanakları ile ilgili de bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanı Bahadır Recep Gündüz, "Öğrencilerimiz aldıkları lisans diploması sayesinde beş yıldızlı otellerde, yiyecek içecek işletmelerinde, özel restoranlarda çalışabilmekte veya kendi işletmelerini açabilmektedir. Aşçılık okullarında ve mutfak akademilerinde eğitmen şef olarak çalışabilir, medyada TV programları yapabilir, yemek fotoğrafçısı veya eleştirmen olabilmektedir. Mezunlar ayrıca lisansüstü eğitim alarak akademisyen olarak görev yapabilmektedir. Bir diğer talep gören bölümün Radyo, Televizyon ve Sinema olduğunu belirten Gündüz, öğrencilerin yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Radyo Televizyon Program Yapımcısı ve Yayıncısı, Sinema Üreticisi ve Uygulayıcısı unvanı kazandırır. İlgili alandan mezun adaylar, radyo ve televizyon alanında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabildiği gibi ticari olarak üretim sağlayan reklam, film yapım ve sosyal medya şirketlerinde, basın yayın ile ilgili olan departmanların tüm bölümlerinde görev alabilirler" dedi.