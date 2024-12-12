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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacının önünde kavga çıktı

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Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yılbaşı ağacı süslemelerini engellemek isteyen bir grup, üniversite içinde namaz kıldı. Üniversitede öğrenciler grupla karşı karşıya gelirken; özel güvenlik olayların büyümesini engelledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerginliği yaşanıyor. Dün öğrencilerin üniversitede süsledi yılbaşı ağacının süsleri dün gece özel güvenlikler tarafından sökülmüştü.

Öğrenciler bugün yine bir araya gelerek ağacı süsledi. Ancak öğrencilerin ağacı süslemelerine engel olmak isteyen bir grupla öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

NAMAZ KILDILAR

Grupla öğrenciler arasında olay çıkmaması için özel güvenlikler önlem alırken; grubun tekbir getirerek ağacın önünde namaz kıldığı görüldü. Namazın ardından grubun öğrencilere saldırdığı da gelen bilgiler arasında.

"YILDIZ LAİKTİR LAİK KALACAK"

Öte yandan öğrencilerin de gruba tepki göstererek 'Yıldız laiktir, laik kalacak' sloganı attığı ifade edildi. Üniversitede özel güvenlikle dışında polis de önlemler aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacının önünde kavga çıktı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
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