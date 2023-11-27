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Yeşilyurt ilçesinde dezavantajlı öğrenciler Tokat'ı gezdi

Yeşilyurt ilçesindeki dezavantajlı öğrenciler, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen geziyle Tokat'ı keşfetti. Gezi kapsamında öğrenciler, Tokat'ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti ve geziden memnun kaldıklarını belirtti.