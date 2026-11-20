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Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara orman sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 19 Kasım'da Düzce Anıtpark Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Düzce'de çocukları doğa ve çevre bilinciyle buluşturan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Anıtpark Meydanı'nda minik misafirlerini ağırladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Düzce'ye gelen tanıtım tırında çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklar, 3 boyutlu sinema gösterimleriyle farklı deneyimler yaşarken eğitici oyunlar ve atölye çalışmalarıyla da keyifli vakit geçirdi.

Orman sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevre bilincinin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte çocuklar, eğlenerek doğayı tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı