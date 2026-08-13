Yeni Rektörlere Mazbataları Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı üniversitelere rektör olarak atanan kişilere mazbatalarını Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar takdim etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni rektörlere başarı temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle üniversitelerimize rektör olarak atanan hocalarımıza mazbatalarını Yükseköğretim Kurulumuzda takdim ettik. Türk yükseköğretiminin kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerini, akademik kalite, bilimsel üretkenlik, kurumsal gelişim ve üniversitelerimizin ülkemizin kalkınmasına sunacağı katkılar çerçevesinde değerlendirdik. Üniversitelerimizi daha güçlü ve nitelikli bir geleceğe taşıma yolunda rektör hocalarımıza başarılar diliyor, yeni görevlerinin yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı