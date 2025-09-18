Haberler

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri
İstanbul İl Müftüsü Prof. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 1967 doğumlu Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup, akademik kariyerinde profesörlüğe kadar yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine atama yapıldı. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atananan Erbaş, 6 yıl bu görevi yürütmesinin ardından 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştı. Erbaş'ın görevi, ilgili düzenlemelere göre dün sona ermişti.

ÖZGEÇMİŞİ

1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı.

Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu.

Çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor.

Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şöyle:

"Mevlana ve İslam, Mevlevilik'te Manevi Eğitim, Hüseyin Azmi Dede; Risaleler, Aziz Mahmud Hüdayi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi, Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi."

Abdullah Karlıdağ
Diyanet İşleri Başkanlığı'na İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

