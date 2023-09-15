Yeditepe Üniversitesi ve YASAD Yazılım Alanında İş Birliği Yapacak

Yeditepe Üniversitesi ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) yazılım alanında iş birliğine gittiğini duyurdu. İş birliği protokolü kapsamında yazılım alanının gelişimine katkı sağlamak, sektörün beklentilerine uygun nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak yazılım firmalarını güçlendirmek ve ihracat potansiyelini artırmak amaçlanıyor.

Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'dekiyerleşiminde gerçekleştirilen imza törenine Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, YASAD Yönetim Kurulu Gönül Kamalı, YASAD Genel Sekreteri Sevilay Güven, YASAD Genel Sekreter Yardımcısı Kader Karaçay, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. B Tevfik Akgün, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Demirağ ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gürhan Küçük katıldı.

SEKTÖRÜN NİTELİKLİ YAZILIMCI VE BİLİŞİMCİYE İHTİYACI VAR

Törende konuşan Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nin yazılım ve bilişim alanındaki bölümleri bir arada barındırdığını belirterek fakültenin, ülkenin nitelikli bilişimci ve yazılımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu söyledi. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, YASAD'la imzalanan iş birliği protokolünün bu amaç için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

YASAD Yönetim Kurulu Gönül Kamalı da yazılım ve bilişim alanının önü açık, geleceği belirleyecek bir alan olduğunu dile getirerek bu bölümlerden mezun olanların nitelikli ve entelektüel olarak dünyaya farklı bakan insanlar olduğunu söyledi. Yazılım sektöründe çok ciddi tekniker ve yönetici ihtiyacının olduğunun da altını çizen Kamalı, "Bu alandaki en büyük sıkıntı saha deneyimi. O nedenle mühendis ve bilişimciler için üniversite-sanayi iş birliği çok önemli" dedi.

Törende ayrıca YASAD'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırladığı Türk Yazılım Eserleri çalışması Gönül Kamalı tarafından Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün'e takdim edildi.