YDT'de Türkiye Birincisi Olan Mehmet Sarak: 'Ailem Destek Olmalı'

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi ( Ydt ) İngilizce alanında Türkiye birincisi olan Mehmet Sarak (18), sınava girmeden önce uyku problemi yaşadığını ve yapboz yaparak bunu aşmaya çalıştığını anlattı. Sarak, "Dershaneye katılmadım. Çalışmamı okulda ve evde yaptım. 11'inci sınıfta çalışmalar başlamıştı, 12'nci sınıfta daha da yoğunlaştı. Doğrusu da budur. Hem başlangıçta hem de sonlara doğru konu tekrarları çok yaptım" dedi.

YKS Yabancı Dil Testi İngilizce alanında Türkiye birincisi olan Mehmet Sarak hem sınav sonucunu hem de hedeflerini DHA muhabirine anlattı. Matematikle uğraşmayı sevdiğini, TYT ve AYT derecelerinin sebebi arasında da matematikle uğraşması olduğunu söyleyen Mehmet Sarak, "Dershaneye katılmadım. Çalışmamı okulda ve evde yaptım. 11'inci sınıfta çalışmalar başlamıştı, 12'nci sınıfta daha da yoğunlaştı. Doğrusu da budur. Hem başlangıçta hem de sonlara doğru konu tekrarları çok yaptım. Soru çözme ve deneme sınavları ortalarda daha önemliydi" dedi.

'HİÇBİR DENEMENİN HAZIRLAYAMADIĞI ŞEY, BU GERÇEKLİK HİSSİ'

Mehmet Sarak, günlük soru çözmede bir sınırı olmadığını, haftada 2 TYT ve 2 AYT olmak üzere yılın çoğunluğunda sınavlara girdiğini anlattı. Son sınava girmeden önce uyku problemi yaşadığını ve yapboz yaparak bunu aşmaya çalıştığını söyleyen Sarak, "Sınav heyecanlıydı. Diğer deneme sınavları hazırlanmak içindi ama hiçbir deneme sınavının hazırlayamadığı bir şey var; o da bu gerçeklik hissi. Bu sınav fark ediyor ama bu sınav gerçek" diye konuştu.

'OKULU HENÜZ SEÇMEDİK'

TYT ve AYT'den 3'er yanlış yaptığını, Ydt'de full çektiğini anlatan Mehmet Sarak, TYT'de Türkiye 27'ncisi, AYT'te Türkiye 236'ncısı olduğunu, YDT ise şampiyon olduğunu söyledi. Sınav soruları açıklandıktan sonra AYT'de basit hatalar yaptığını gördüğünü ve bunun moral bozukluğuyla da YDT'de de hatalar yaptığını düşündüğünü kaydeden Mehmet Sarak, birinci olduğunu öğrenince mutlu olduğunu söyledi. Üniversite hayatını Türkiye'de sürdürmek istediğini anlatan Sarak, "Belki sonraki senelerde üniversiteye yurt dışında devam etme ihtimalim var ama düşük bir ihtimal. Süreç belli değil henüz. Türkiye'de okumaya başlayacağım. Okulu henüz seçmedik. Büyük ihtimal Ankara'da okuyacağım" dedi.Önümüzdeki dönemlerde sınava gireceklere de tavsiyelerde bulunan Mehmet Sarak, ailenin bu noktada çok önemli olduğunu vurguladı. Sarak, "Ailenin çocuğun kariyer planlamasına saygı duyması ve öğrencinin kendisini en iyi haline dönüştürmesine yardımcı olması lazım. Çocuğun aileye, ailenin de çocuğa saygı duyması lazım" diye konuştu.

'MEHMET EN GÜZEL NOKTAYI KOYDU'

Afyonkarahisar'da 30 yıldır aile hekimi olarak görev yapan baba Ahmet Sarak, Mehmet'in 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi. Mehmet'in iki de ablası olduğunu anlatan Ahmet Sarak, "Çok şükür onlar da zamanında üniversitede iyi başarılar elde etti. Fakat Mehmet en güzel noktayı koydu diyebilirim" dedi.Mehmet'in ortaokul ve lise çağlarından itibaren bilgisayar ve matematiğe ilgi alakası olduğunu aktaran Ahmet Sarak, "Kendisini bilgisayara yönlendirdi. Bilgisayar yarışmalarına girdi, hatta madalyaları var. Tercihi de bilgisayar mühendisliği olacak. Üniversitelerden de hangisi en iyisi olursa onu tercih edeceğiz" diye konuştu. Eczacı anne Nurvel Şahin Sarak da "3 çocuğum var, Mehmet en küçüğü. Onun için çalışıyorduk. Çok şükür emeğimizin karşılığını aldık" dedi.