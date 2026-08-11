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Özalp'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Yarıştı

Özalp'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Yarıştı
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Van'ın Özalp ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından cami ve yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik bir yarışma düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanındaki bilgilerini sergileyen öğrenciler, azim ve gayretleriyle heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmada, İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, Şube Müdür Vekili Rıdvan Baysal ve ilçe vaizi Nesim Akaca komisyon olarak görev aldı.

Van'ın Özalp ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencelere yönelik yarışma gerçekleştirdi.

Özalp İlçe Müftülüğü bünyesinde ile genelinde cami ve yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik yarışma programını gerçekleştirildi. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanındaki birikimlerini ortaya koyduğu yarışmada, gösterdikleri azim, gayret ve heyecan yaşattı. Yarışmada komisyon olarak görev yapan İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, Şube Müdür Vekili Rıdvan Baysal ve ilçe vaizi Nesim Akaca, öğrencilerimizin değerlendirme sürecine katkı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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