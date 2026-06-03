Gençlerden geleceğe akıllı çözümler

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri sergisinde yapay zeka, sürdürülebilir enerji, afet yönetimi, lojistik ve dijital yaşam alanlarında geliştirdikleri yenilikçi yazılımları tanıttı. Gerçek yaşam problemlerine teknoloji odaklı çözümler üreten öğrenciler, geleceğin dijital dünyasına yön verecek projeleriyle dikkat çekti.

Sergide öne çıkan projelerden biri olan "SolarNexusAI", yapay zeka destekli akıllı güneş paneli sistemiyle enerji verimliliğini artırmayı hedefledi. IoT tabanlı sensörlerle çalışan sistem, hava koşulları ve ışık verilerini analiz ederek panellerin en verimli açıya yönelmesini sağlıyor. Proje, gereksiz panel hareketlerini azaltarak enerji kaybını en aza indiriyor.

Afet yönetim sistemi

"AFETY" adlı afet lojistiği ve stok yönetim sistemi ise kriz anlarında kaynakların doğru ve hızlı şekilde dağıtılmasına yönelik geliştirildi. Sistem, afet senaryolarına göre otomatik ihtiyaç analizi yaparak kritik stok eksikliklerini belirliyor ve depo transfer süreçlerini yönetebiliyor.

Mobil seyahat rehberi

Sergide ayrıca, kullanıcıların şehir içindeki mekanları keşfetmesini sağlayan mobil seyahat rehberi "LocaGuider", öğrenciler ve genç profesyoneller için geliştirilen "Roommate Matching Platform" ev arkadaşı bulma sistemi ile işletmelerin yeni yatırım bölgelerini analiz etmelerine yardımcı olan "Smart Franchise & Territory Planning Platform" da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Sergide dikkat çeken projelerden biri de "ConnExpat" oldu. Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan mobil uygulama, dil engelleri ve kamu hizmetlerine erişimde yaşanan bilgi eksikliği gibi sorunlara çözüm sunuyor. Ayrıca yapay zeka destekli sohbet modülü sayesinde kullanıcılar, bürokratik süreçler ve resmi işlemler hakkında güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin projeleri, yapay zeka, veri analitiği, mobil uygulama geliştirme ve karar destek sistemleri alanlarında ortaya koydukları yenilikçi yaklaşımlarla teknoloji ve girişimcilik potansiyelini gözler önüne serdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı