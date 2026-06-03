Haberler

Gençlerden geleceğe akıllı çözümler

Gençlerden geleceğe akıllı çözümler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencileri, yapay zeka, sürdürülebilir enerji ve afet yönetimi gibi alanlarda geliştirdikleri projelerle mezuniyet sergisinde dikkat çekti.

Yaşar Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri sergisinde yapay zeka, sürdürülebilir enerji, afet yönetimi, lojistik ve dijital yaşam alanlarında geliştirdikleri yenilikçi yazılımları tanıttı. Gerçek yaşam problemlerine teknoloji odaklı çözümler üreten öğrenciler, geleceğin dijital dünyasına yön verecek projeleriyle dikkat çekti.

Sergide öne çıkan projelerden biri olan "SolarNexusAI", yapay zeka destekli akıllı güneş paneli sistemiyle enerji verimliliğini artırmayı hedefledi. IoT tabanlı sensörlerle çalışan sistem, hava koşulları ve ışık verilerini analiz ederek panellerin en verimli açıya yönelmesini sağlıyor. Proje, gereksiz panel hareketlerini azaltarak enerji kaybını en aza indiriyor.

Afet yönetim sistemi

"AFETY" adlı afet lojistiği ve stok yönetim sistemi ise kriz anlarında kaynakların doğru ve hızlı şekilde dağıtılmasına yönelik geliştirildi. Sistem, afet senaryolarına göre otomatik ihtiyaç analizi yaparak kritik stok eksikliklerini belirliyor ve depo transfer süreçlerini yönetebiliyor.

Mobil seyahat rehberi

Sergide ayrıca, kullanıcıların şehir içindeki mekanları keşfetmesini sağlayan mobil seyahat rehberi "LocaGuider", öğrenciler ve genç profesyoneller için geliştirilen "Roommate Matching Platform" ev arkadaşı bulma sistemi ile işletmelerin yeni yatırım bölgelerini analiz etmelerine yardımcı olan "Smart Franchise & Territory Planning Platform" da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Sergide dikkat çeken projelerden biri de "ConnExpat" oldu. Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan mobil uygulama, dil engelleri ve kamu hizmetlerine erişimde yaşanan bilgi eksikliği gibi sorunlara çözüm sunuyor. Ayrıca yapay zeka destekli sohbet modülü sayesinde kullanıcılar, bürokratik süreçler ve resmi işlemler hakkında güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin projeleri, yapay zeka, veri analitiği, mobil uygulama geliştirme ve karar destek sistemleri alanlarında ortaya koydukları yenilikçi yaklaşımlarla teknoloji ve girişimcilik potansiyelini gözler önüne serdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

4 ay sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi

Savaşın en büyük kazanını oldu! Yatırımını ona yapan köşeyi döndü
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Messi'nin kalacağı odayı görenler aynı yorumu yapıyor

Bu odanın kime ait olduğunu görenler aynı yorumu yapıyor
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna bomba yanıt
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada