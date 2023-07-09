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Yarıyıl tatili ne zaman? 2023-2024 15 Tatil ne zaman yapılacak? Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması!

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023-2024 15 Tatil ne zaman yapılacak? Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması!

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Böylece yaz tatilinde birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan Yarıyıl tatili ne zaman? sorusu da yanıt buldu. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? 2023-2024 15 Tatil ne zaman yapılacak? Sömestr tatili 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılında ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılında ne zaman yapılacak? 2023-2024 15 Tatil ne zaman yapılacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre 1. dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak. 1. Dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. Dönem Başlangıcı ise 5 Şubat 2024 olarak takvimde yer aldı. 2. Dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2023-2024 15 Tatil ne zaman yapılacak? Son dakika Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması!

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Eğitim

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