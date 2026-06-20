Bayburt'ta yanlış sınav merkezine gelen öğrencinin yardımına kadın polisler yetişti

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için yanlış sınav merkezine gelen bir öğrenci, trafik polisleri tarafından sınava 5 dakika kala yetiştirildi.

Üniversite hayali kuran adaylar, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi nedeniyle sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Bazı adaylar sınava yetişebilmek için zamanla yarışırken, aileleri de okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını heyecanla bekledi.

Dede Korkut Kampüsü'nde sınava girmesi gereken bir öğrenci ise yanlışlıkla Baberti Külliyesi'ne geldi. Sınav merkezinin farklı olduğunu fark eden öğrenci, burada görev yapan polis ekiplerinden yardım istedi. Trafik polisleri Pınar Sevinç ve İrem Açıkgöz, öğrenciyi ekip aracına alarak sınava yetiştirmek için harekete geçti.

Trafiğin yoğun olduğu güzergahta kontrollü şekilde ilerleyen ekip, panik halindeki öğrenciyi sakinleştirerek Dede Korkut Kampüsü'ndeki sınav merkezine götürdü. Öğrenci, sınava 5 dakika kala salona alındı.

Polis memuru Pınar Sevinç, öğrenciyi sınava yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün bir öğrenci kardeşimizi sınava yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sınav yerine yanlış gelen öğrenci bizden yardım talep etti. Biz de onu sınava yetiştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Çok panik haldeydi. Ben direksiyon başındaydım, ekip arkadaşım da öğrencimizi sakinleştirmeye çalıştı. Onu sınava yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Öğrenciyi ekip otosunda sakinleştirerek, destek veren bir diğer polis memuru İrem Açıkgöz ise öğrencinin Baberti Külliyesi'ne yanlışlıkla geldiğini ve kendilerinden yardım istediğini söyledi. Ekip arkadaşı Sevinç ile zamana karşı yarıştıklarını belirten Açıkgöz, "Bugün sınav için Baberti Külliyesi'nde görevliydik. Bir öğrenci yanımıza gelerek Dede Korkut Kampüsü'nde sınava gireceğini, yanlışlıkla Baberti Külliyesi'ne geldiğini ve yetişmesi gerektiğini söyledi. Sınava yaklaşık 10 dakika kalmıştı. Normalde 7-8 dakikalık bir mesafeydi ancak trafik de oldukça yoğundu. Kontrollü şekilde, ekip arkadaşımla birlikte yolları kontrol ederek öğrencimizi sınava yetiştirmeye çalıştık. Çok şükür sınava 5 dakika kala yetiştirdik" diye konuştu. Sınav merkezini karıştıran ve son dakikalarda sınava yetişen öğrenci, kadın trafikçilerin yardımıyla sınavına girdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı