Yalova Üniversitesi Öğrencileri İtfaiyecilik Stajında Pratik Eğitim Alıyor

Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nda okuyan öğrenciler stajlarını, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yapıyor. Staj döneminde öğrencilere 'Yangına müdahale', 'Yüksekten, kuyudan, dereden ve depremde enkazdan kurtarma', 'Hortum silkeleme', 'Yüksekten halatla inme' gibi birçok eğitim, tatbikatlarla veriliyor. İtfaiye Müdürü Yaşar Dilmaç, staj döneminde yeterlilik ve dayanıklılığı konusunda teste tabi tutulacak öğrencilerin performanslarını, okul idaresine, kapalı zarf içinde vereceklerini söyledi.

Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'nda okuyan 15 öğrenci, stajlarını Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yapıyor. Öğrencilere, 1 ay sürecek staj döneminde 'Yangına müdahale', 'Yaralı tahliyesi', 'Yüksekten, kuyudan, dereden ve depremde enkazdan kurtarma', 'Koşu', 'Ağırlık taşıma', 'Hortum silkeleme', 'Yerde sürünme', 'Yüksekten halatla inme', 'Halatla sedye indirme' eğitimleri, gerçeği aratmayan tatbikatlarla veriliyor.

Yalova İtfaiye Müdürü Yaşar Dilmaç, staj süresi boyunca öğrencilerin yeterlilik ve dayanıklılıkları konusunda da teste tabi tutulacağını söyledi. Dilmaç, 1 ay sürecek tatbikatlar sonunda, 15 öğrencinin her biri hakkındaki görüşlerini, kapalı olan zarf içinde okul idaresine vereceklerini açıklayarak, "Biz de onları, burada, pratik bilgilerle göreve ve olaylara entegre ediyoruz. Geldikleri ilk günlerde biraz çekingen olan öğrenciler, geçen zaman içinde kendilerini geliştiriyorlar. Bizlerin varisi olan gençlerimizin eksiksiz olarak mesleğe hazır hale gelmeleri gerekiyor. Eğitim süreçlerinde onlara hizmet içi temel eğitimler veriyoruz. Sonrasında, kapalı alan çalışmalarını, yangına müdahaleyi ve arama kurtarma konularını eğitmen arkadaşlarımız veriyor. Onları, 'Eğitimde ter dökmeyenin başarıda katkısı yoktur' gerçeği kapsamında, temiz hava cihazlarını, kişisel koruyucu donanımlarını giydirerek koşturup terletiyoruz" diye konuştu.

'DAHA TECRÜBELİ YETİŞİYORLAR'

Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Ersel Kılıç, üniversitede verdikleri eğitimin, stajda tecrübeye dönüştüğünü söyledi. Staj dönemlerinde çıkan yangınlara öğrencilerin, kontrollü şekilde müdahale etmelerinin, bilgi ve güvenlerini arttığını ifade eden Kılıç, "Bu tecrübelerle yetiştirdiğimiz öğrencileri biz sahaya saldığımız zaman iyi bir altyapıyla çalışmaya başlıyorlar. Daha tecrübeli, çok daha altyapısı sağlam, bilgili, mesleğin bütün entelektüel kapasitesine sahip olarak yetişiyorlar" dedi.

'HER OLAY FARKLI'

İtfaiye Müdürlüğü'nde aldıkları eğitimin ardından, bilgi ve birikimlerini pratiğe dönüştürdüklerini söyleyen öğrenci Batuhan Bal ise "Burada itfaiyeci ağabeylerimle olaylara giderek, müdahale kısmını net bir şekilde görüp bilgilenmiş oldum. Her olay farklı oluyor. Farklı sonuçlar çıkıyor. En küçük kedi kurtarma olayında bile farklı teknikler kullanılıyor. Eğitimimiz çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

'TEORİKTE HER ŞEY BASİT GİBİ DURUYOR'

İtfaiye görevlisi olmayı çok istediğini belirten İpek Kalimkara ise "Daha önce farklı bölümler okusam da itfaiyeci olma isteğimi bastıramadım. Kafamdaki tek soru, 'Bu işi kadın yapabilir mi' oldu. 'Neden yapamasınlar ki' diyerek itfaiyeci olmaya karar verdim. Eğitim sürecinde kapalı alan, dar alan, yüksek ateşte korunma, yüksekten iniş ve yoğun dumanda yolumuzu bulma gibi eğitimler aldık. Teorikte her şey basit gibi duruyor. Aslında pratikte yaparken ne kadar zor olduğunu gördük. Buna rağmen işimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.