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Vezirköprü’de İlköğretim Haftası kutlandı

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Vezirköprü’de İlköğretim Haftası kutlandı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası kutlandı.

Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Program, Zeki Cevher İlkokulu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Okul Müdürü Sadi Baş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata eğitimin önemine dikkat çekerken, Kaymakam Bayram Yıldız da velilerin eğitim sürecindeki sorumluluklarına vurgu yaptı. Öğrencilerin gösterilerinin ardından açılış zili çalındı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Törene ilçe protokolü, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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