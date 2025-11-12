Haberler

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli çocuğun okul müdürü tarafından merdivenden itilmesiyle ilgili velilerden skandal bir açıklama geldi. Söz konusu öğrencinin okulda huzuru bozduğunu iddia eden veliler, "Öğrencinin velisi ısrarla çocuğun normal sınıfta eğitim görmesini istemiştir. Okulumuzda güven ortamı kalmamıştır. Diğer öğrenciler nakil alıp başka okullara gitmektedir." ifadelerini kullandı.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Kasım'da Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu müdürü Bekir G., otizmli bir öğrenciyi merdivenden itti.
  • Okul müdürü Bekir G., 'kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
  • Veliler, otizmli öğrencinin okulda diğer öğrencilere zarar verdiğini ve eğitimi bozduğunu iddia etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Kasım günü Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda yaşanan olayda okul müdürü Bekir G.'nin otizmli öğrenciyi merdivenden itmesinin güvenlik kamera kaydının basında yer alması üzerine jandarma ekipleri tarafından okul müdürü gözaltına alındı.

OTİZMLİ ÖĞRENCİYİ MERDİVENDEN İTEN MÜDÜR TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen okul müdürü Bekir G., çıkarıldığı mahkemece 'Kendini savunamayacak yaşta çocuğa kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VELİLERDEN SKANDAL AÇIKLAMA GELDİ

Okulun önünde bir araya gelen veliler ise skandal bir açıklama yaptı. Otizmli öğrencinin okulda diğer öğrencilere zarar verdiğini iddia eden veliler, "Okulumuzda uzun süredir söz konusu öğrenciden kaynaklanan, eğitimin huzurunu bozan ve diğer öğrencilere fiili saldırıya dönüşen davranışlar olmuştur. Defalarca uyarıda bulunduk ancak dikkate alınmadık" dedi.

"ÖĞRENCİNİN VELİSİ, ISRARLA ÇOCUĞUN NORMAL SINIFTA EĞİTİM GÖRMESİNİ İSTEMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu öğrenci hafif otizmli kaynaştırma öğrencisidir. Yani özel eğitim okulunda değil, normal bir okulda eğitim görmektedir. Yaşanan sıkıntılardan dolayı ilçe milli eğitim müdürümüz, rehber öğretmenler ve okul idaresi, öğrencinin özel eğitim sınıfına alınmasını defalarca önermiştir. Ancak öğrencinin velisi ısrarla çocuğun normal sınıfta eğitim görmesini istemiştir.

"OKUL MÜDÜRÜMÜZÜ MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALMIŞTIR"

Okulumuzda güven ortamı kalmamıştır. Diğer öğrenciler nakil alıp başka okullara gitmektedir. Olay günü söz konusu öğrenci, çocukları basketbol sahasına kilitlemiş, sınıfların kapılarını açıp kapatarak eğitimin huzurunu bozmuştur. Bu noktada okul müdürümüz müdahale etmek zorunda kalmış, tasvip etmediğimiz şekilde öğrencimiz zarar görmüştür. Ancak yaşanan sürecin doğru okunabilmesi için önceki olaylara da bakmak gerekir."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
